Подписан Закон о ратификации Кредитного соглашения с ИБР о реконструкции 159-183 км автодороги Север-Юг

30 декабря 2016, 13:51 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Исламским банком развития относительно проекта реконструкции 159-183 км. альтернативной автодороги Север-Юг (г.Балыкчы-г.Джалал-Абад) (проект № KYR-0052), подписанного 9 июня 2016 года в городе Джидда Королевства Саудовская Аравия". Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 24 ноября 2016 года.

Целью Соглашения является обеспечение непрерывного транспортного сообщения между Севером и Югом страны.

Соглашением предусматривается реконструкция участка альтернативной автодороги Север-Юг, со 159 по 183 км. (село Дыйкан - село Кызыл-Жылдыз).

Средства будут использованы для улучшения состояния участка альтернативной автодороги Север-Юг, включая проведение земляных и дренажных работ, асфальтирование и реконструкцию мостов.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.