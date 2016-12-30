За сдачу квартир под суточные гостиницы хозяев будут штрафовать в сумме от 70 до 700 расчетных показателей

30 декабря 2016, 13:58 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности". Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

Целью Закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

С этой целью в статью 4873 вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей.

Далее Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики