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За сдачу квартир под суточные гостиницы хозяев будут штрафовать в сумме от 70 до 700 расчетных показателей

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400568-ru.html

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30 декабря 2016, 13:58       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности". Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.
Целью Закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
С этой целью в статью 4873 вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.
Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят, на должностных лиц - девяносто, на юридических лиц - семьсот расчетных показателей.
Далее Закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.
Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики

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