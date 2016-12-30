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Кыргызско-китайская граница закроется с 31 декабря по 2 января включительно - ГПС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400567-ru.html

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Кыргызско-китайская граница закрывается

30 декабря 2016, 14:02       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Кыргызско-китайская граница закрывается с 31 декабря по 2 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы (ГПС) КР.
По ее информации, по инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Нового года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 31 декабря 2016 г. по 2 января 2017 г. включительно будут временно закрыты.
Также в пресс-службе отметили, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 3 января 2017 года.

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