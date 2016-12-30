Кыргызско-китайская граница закроется с 31 декабря по 2 января включительно - ГПС

30 декабря 2016, 14:02 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Кыргызско-китайская граница закрывается с 31 декабря по 2 января включительно. Об этом сообщила пресс-служба государственной пограничной службы (ГПС) КР.

По ее информации, по инициативе китайской стороны, в связи с празднованием Нового года пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный" на кыргызско-китайском участке государственной границы с 31 декабря 2016 г. по 2 января 2017 г. включительно будут временно закрыты.

Также в пресс-службе отметили, что пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 3 января 2017 года.