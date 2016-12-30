Воспитанников детских домов в Караколе поздравили с новым годом

30 декабря 2016, 14:07 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев посетил детский реабилитационный центр "Келечек" в селе Боз-Учук Ак-Суйского района и Центр "Ирада" г. Каракол, где поздравил детей с Новым годом и вручил им подарки.

Как сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области, А.Акибаев пожелал детям и их родителям, чтобы реабилитация проходила успешно и чтобы дети были социально адаптированы во внешнюю среду.

"Необходимо создавать все условия, чтобы не ощущали себя ущемленными. Мы со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку", - отметил полпред.

Реабилитационный Центр в селе Боз-Учук был создан в 2014 году при поддержке министерства соцзащиты пилотным проектом, рассчитанным на 3 года. В настоящее время в центре находятся 25 детей. В 2017 году завершается данный проект.

Полпред поручил акиму и органам местного самоуправления собрать все необходимые документы, чтобы финансирование данного Центра не было приостановлено.

"Необходимо разработать предложение профильным ведомствам в целях продления данного проекта", - подчеркнул он.