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Воспитанников детских домов в Караколе поздравили с новым годом

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/regions/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400566-ru.html

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Летчики авиабазы "Кант" поздравили детский центр "Умут" с Новым годом

30 декабря 2016, 14:07       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Глава Иссык-Кульской области Асхат Акибаев посетил детский реабилитационный центр "Келечек" в селе Боз-Учук Ак-Суйского района и Центр "Ирада" г. Каракол, где поздравил детей с Новым годом и вручил им подарки.
Как сообщила пресс-служба полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области, А.Акибаев пожелал детям и их родителям, чтобы реабилитация проходила успешно и чтобы дети были социально адаптированы во внешнюю среду.
"Необходимо создавать все условия, чтобы не ощущали себя ущемленными. Мы со своей стороны готовы оказывать необходимую поддержку", - отметил полпред.
Реабилитационный Центр в селе Боз-Учук был создан в 2014 году при поддержке министерства соцзащиты пилотным проектом, рассчитанным на 3 года. В настоящее время в центре находятся 25 детей. В 2017 году завершается данный проект.
Полпред поручил акиму и органам местного самоуправления собрать все необходимые документы, чтобы финансирование данного Центра не было приостановлено.
"Необходимо разработать предложение профильным ведомствам в целях продления данного проекта", - подчеркнул он.

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