Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенеша

30 декабря 2016, 13:53 Комментарии

Лидер фракции "Республика - Ата Журт" Бишкекского горкенеша Канатбек Музуралиев стал его председателем.

Тайное голосование прошло сегодня на первой сессии парламента. Претендент должен был набрать не менее половины голосов депутатов кенеша, то есть 23. За Музуралиева проголосовали 34 депутата, против - 8. Два бюллетеня погашены из-за неявки двух нардепов, один испорчен.

Канатбек Музуралиев родился 14 апреля 1978 года. Имеет три высших образования: окончил КГНУ (юрист), КНУ (экономист), КТУ (энергетик). Работает начальником отдела Бишкекского филиала ОАО "Международный аэропорт "Манас".