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Продавцов мяса умерших животных привлекут к уголовной ответственности

Источник:
http://24.kg/kriminal/42646_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400564-ru.html

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30 декабря 2016, 14:07       Комментарии

Прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по факту продажи мяса умерших животных на Ошском рынке столицы Кыргызстана.
Как отмечается, дело возбудили по статьям 166 "Мошенничество" и 180 "Незаконное предпринимательство" УК КР. Кроме того, завели уголовное дело и в отношении оперативников группы УВД Ленинского района по статье "Злоупотребление должностным положением".
"Они, вопреки интересам службы и проявляя заинтересованность в непринятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что 13 декабря съемочная группа ОТРК в целях журналистского расследования по информации, полученной из анонимных источников, о сбыте мяса павших животных, выехала на территорию Ошского рынка. Обнаружилось, что некие Азат, Бакыт и Чынарбек продают некачественное мясо. Неизвестные пытались отнять у корреспондентов видеокамеру и спровоцировать драку.
Согласно пояснениям журналистов, на Ошском рынке некоторые реализаторы продают некачественное мясе и сбывают его владельцам точек быстрого питания и колбасным цехам.
Ведется следствие. Внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности об устранении нарушений закона.

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