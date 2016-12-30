По Кыргызстану без осадков, возможен туман — прогноз погоды на 31 декабря

30 декабря 2016, 13:46 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. В Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: -3...-8, по северу -8...-13

днем: +1...+6

Таласская область

ночью: -3...-8

днем: +1...+6

Баткенская область

ночью: -1...-6

днем: +2...+7

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: 0...-5

днем: +2...+7

Иссык-Кульская область

ночью: -3...-8

днем: 0...+5

Нарынская область

ночью: -14...-19

днем: -5...-10

В Бишкеке ночью без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем +3...+5.