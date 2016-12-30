По Кыргызстану без осадков, возможен туман — прогноз погоды на 31 декабря

30 декабря 2016, 13:46 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 31 декабря. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. В Чуйской, Таласской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: -3...-8, по северу -8...-13
днем: +1...+6
Таласская область
ночью: -3...-8
днем: +1...+6
Баткенская область
ночью: -1...-6
днем: +2...+7
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: 0...-5
днем: +2...+7
Иссык-Кульская область
ночью: -3...-8
днем: 0...+5
Нарынская область
ночью: -14...-19
днем: -5...-10
В Бишкеке ночью без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -4...-6, максимальная температура воздуха днем +3...+5.