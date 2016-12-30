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Канатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенешаКанатбек Музуралиев стал председателем Бишкекского горкенешаПодписан Закон о ратификации Кредитного соглашения с ИБР о реконструкции 159-183 км автодороги Север-ЮгПодписан Закон о ратификации Кредитного соглашения с ИБР о реконструкции 159-183 км автодороги Север-Юг

Новым председателем БГК стал К.Музуралиев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400561-ru.html

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На пост председателя столичного кенеша выдвинули Канатбека Музуралиева

30 декабря 2016, 13:52       Комментарии

Канатбек Музуралиев от фракции "Республика - Ата-Журт" стал новым председателем 27 созыва Бишкекского городского кенеша. Об этом стало известно 30 декабря на первой сессии БГК.
Его кандидатура была выдвинута коалицией большинства, в которую вошли фракции СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан".
Председатель БГК был избран тайным голосованием. Во время голосования депутаты сдали сотовые телефоны. Каждого депутата вызывали в алфавитном порядке и он опускал бюллетень, где можно было проголосовать "За", "Против" и "Против всех".
"За" проголосовало 34 депутата, "Против" - 8, 1 - испорченный бюллетень. Всего проголосовало 43 депутата.
Канатбек Музуралиев также был депутатом 26 созыва БГК, где он был лидером фракции "Республика".
Секретариат сессии: СДПК - Лев Васильев, "Республика - Ата-Журт" - Эльмир Досалиев, "Онугуу-Прогресс" Рыспай Аматов, "Мекеним Кыргызстан" - Миргуль Расул кызы, "Кыргызстан" - Наталья Кулматова.
Счетная комиссия: СДПК - Эрнис Докенов, "Республика - Ата-Журт" - Темирлан Токобеков, Онугуу-Прогресс" - Аликбай Сариев, "Мекеним Кыргызстан" - Базарбек Абдыраев, "Кыргызстан" - Куванычбек Конгантиев.

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