Новым председателем БГК стал К.Музуралиев

30 декабря 2016, 13:52 Комментарии

Канатбек Музуралиев от фракции "Республика - Ата-Журт" стал новым председателем 27 созыва Бишкекского городского кенеша. Об этом стало известно 30 декабря на первой сессии БГК.

Его кандидатура была выдвинута коалицией большинства, в которую вошли фракции СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан".

Председатель БГК был избран тайным голосованием. Во время голосования депутаты сдали сотовые телефоны. Каждого депутата вызывали в алфавитном порядке и он опускал бюллетень, где можно было проголосовать "За", "Против" и "Против всех".

"За" проголосовало 34 депутата, "Против" - 8, 1 - испорченный бюллетень. Всего проголосовало 43 депутата.

Канатбек Музуралиев также был депутатом 26 созыва БГК, где он был лидером фракции "Республика".

Секретариат сессии: СДПК - Лев Васильев, "Республика - Ата-Журт" - Эльмир Досалиев, "Онугуу-Прогресс" Рыспай Аматов, "Мекеним Кыргызстан" - Миргуль Расул кызы, "Кыргызстан" - Наталья Кулматова.

Счетная комиссия: СДПК - Эрнис Докенов, "Республика - Ата-Журт" - Темирлан Токобеков, Онугуу-Прогресс" - Аликбай Сариев, "Мекеним Кыргызстан" - Базарбек Абдыраев, "Кыргызстан" - Куванычбек Конгантиев.