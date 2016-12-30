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Президент Кыргызстана подвел итоги уходящего года со спикером ЖК, премьер-министром и председателем Верховного судаПрезидент Кыргызстана подвел итоги уходящего года со спикером ЖК, премьер-министром и председателем Верховного судаКанатбек Музуралиев стал спикером Бишкекского горкенешаКанатбек Музуралиев стал спикером Бишкекского горкенеша

Спикером БГК избран Канатбек Музуралиев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2016/12/spiker...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400559-ru.html

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Новоизбранные депутаты горкенеша спорят о регламенте БГК

30 декабря 2016, 13:48       Комментарии

Спикером Бишкекского городского кенеша избран Канатбек Музуралиев от фракции "Республика". Такое решение принято на заседании горкенеша.
Всего был выдвинут один кандидат. Также утверждена Счетная комиссия, которая утвердила процесс голосования. Депутаты должны были проголосовать "за" или "против" кандидата.
Так по итогам голосования  депутат от фракции "Республика" Канатбек Музуралиев стал спикером БГК. За него проголосовали 34 депутатов.
Всего проголосовали 43 депутата, два бюллетеня остались неиспользованными.

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