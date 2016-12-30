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В Новом году вступает в силу новая тарифная сетка оценки автотранспорта

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352944_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400556-ru.html

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30 декабря 2016, 13:33       Комментарии

Государственная регистрационная служба сообщает, что с 4 января 2017 года вступает в силу распоряжение службы "Об утверждении тарифной сетки 5% и 1% оценки автомототранспортных средств, применяемой при первичной регистрации и перерегистрации автомототранспортных средств на 2017 год".
Тарифная сетка утверждается ежегодно Государственным агентством антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики.
Прикрепленные файлытарифная сетка оценки авто 1%тарифная сетка оценки авто 5%

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