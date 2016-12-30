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Старшеклассники - водолазы. МЧС обучило школьников спасательному делу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352945_st...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400555-ru.html

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30 декабря 2016, 13:45       Комментарии

Школьники 9-11-х классов обучились основам водолазного дела. Мастер-класс для них провели спасатели-инструкторы МЧС. Двухчасовые семинары были организованы для учащихся средних школ Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.
Преподаватели-инструкторы объяснили основы безопасности и правила поведения на воде.
Целью семинаров является профилактика несчастных случаев на воде.
В ходе обучения школьники 9-11-х классов были подробно ознакомлены с основами "водно-спасательного дела", приемами спасения на воде и правилами оказания первой медицинской помощи пострадавшим лицам.
Водолазная служба при МЧС планирует проводить подобные семинары в течение всего 2017 года, до открытия очередного летнего туристического сезона.
Первый этап обучения охватил 14 школ Ак-Суйского района. В семинаре приняли участие 1416 учеников.

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