Канатбек Музуралиев стал спикером Бишкекского горкенеша

30 декабря 2016, 13:47 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Спикером Бишкекского кенеша избран представитель фракции "Республика - Ата-Журт" Канатбек Музуралиев.

Сегодня, в пятницу, проходит первое заседание нового, 27-го созыва столичного кенеша. Одним из вопросов было избрание спикера. Перед этим СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан" сформировали коалицию из 30 депутатов. В оппозиции оказались "Онугуу - Прогресс" и "Мекеним Кыргызстан" - 15 парламентариев.

Единственный кандидат в спикеры Канатбек Музуралиев был выдвинут коалицией. "За" проголосовали 34 депутатов, "против" - 8, один бюллетень оказался испорченным. Всего голосовали 43 депутата.

11 декабря прошли выборы в столичный парламент. На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.