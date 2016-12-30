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Канатбек Музуралиев стал спикером Бишкекского горкенеша

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400554-ru.html

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Бишкекский горкенеш собрался на первую сессию. Сформирована коалиция

30 декабря 2016, 13:47       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Спикером Бишкекского кенеша избран представитель фракции "Республика - Ата-Журт" Канатбек Музуралиев.
Сегодня, в пятницу, проходит первое заседание нового, 27-го созыва столичного кенеша. Одним из вопросов было избрание спикера. Перед этим СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан" сформировали коалицию из 30 депутатов. В оппозиции оказались "Онугуу - Прогресс" и "Мекеним Кыргызстан" - 15 парламентариев.
Единственный кандидат в спикеры Канатбек Музуралиев был выдвинут коалицией. "За" проголосовали 34 депутатов, "против" - 8, один бюллетень оказался испорченным. Всего голосовали 43 депутата.
11 декабря прошли выборы в столичный парламент. На 45 мандатов претендовали 14 партий, но семипроцентный барьер преодолели только пять.

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