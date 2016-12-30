Поправки в Конституцию касательно ЖК и полномочий премьер-министра вступят в силу с 1 декабря 2017 года – Асель Кодуранова

30 декабря 2016, 13:11 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Поправки в Конституцию касательно Жогорку Кенеша и полномочий премьер-министра вступят в силу с 1 декабря 2017 года. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель комитета по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Асель Кодуранова.

Она отметила, что всего в Конституцию внесено 26 поправок, 21 из которых вступит в силу 15 января.

"Практически все законы подписаны президентом. 29 января эти изменения уже, скорее всего, будут обнародованы. Отметим, что 5 статей, 2 из которых касаются правительства и 3 - Жогорку Кенеша, вступят в силу 1 декабря 2017 года, так как к этим нормам необходимо принять дополнительные законы", - сказала она.

В свою очередь, полномочный представитель президента в ЖК Анарбек Исмаилов пояснил, что речь идет в частности о 70-й статье Основного закона о процедуре выхода фракции из коалиции большинства.

"По этой статье такое решение может быть принято только с согласия 2/3 депутатов и сам документ должен быть подписан самими нардепами. 72-я статья касается совмещения депутатского мандата с должностью премьер-министра и вице-премьер-министра. Далее 75-я статья также касается распада коалиции. В этом случае, согласно поправкам, полномочия торага ЖК должны быть поддержаны простым голосованием депутатов. О правительстве в 81-й статье говорится о расширении полномочий премьер-министра в части наложения вето на законы о республиканском бюджете и законах о налогах. 87-я статья - это кадровые полномочия главы кабмина и членов правительства", - пояснил он.