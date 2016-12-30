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Разговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся – Асель Кодуранова

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400552-ru.html

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30 декабря 2016, 13:19       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Разговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель Комитета по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Асель Кодуранова (СДПК).
Она отметила, что отставка правительства может быть осуществлена только за полгода до президентских выборов.
"Но пока никаких разговор об уходе премьер-министра нет. Я впервые слышу, что такие слухи вообще ходят", - сказала она.

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