Разговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся – Асель Кодуранова

30 декабря 2016, 13:19 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Разговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель Комитета по конституционному законодательству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК Асель Кодуранова (СДПК).

Она отметила, что отставка правительства может быть осуществлена только за полгода до президентских выборов.

"Но пока никаких разговор об уходе премьер-министра нет. Я впервые слышу, что такие слухи вообще ходят", - сказала она.