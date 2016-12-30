Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Волонтер: Дети в Сокулуке ели собачатину, чтобы не умереть с голодуВолонтер: Дети в Сокулуке ели собачатину, чтобы не умереть с голодуС 7 января россияне смогут месяц находиться в Кыргызстане без регистрацииС 7 января россияне смогут месяц находиться в Кыргызстане без регистрации

Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400551-ru.html

Похожие новости

Президент Кыргызстана подвел итоги уходящего года со спикером ЖК, премьер-министром и председателем Верховного суда

Сегодня нет оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, но есть гипотетическая вероятность, - завотделом Аппарата президента А.Исмаилов

А.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоваться

Президент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

Президент подписал закон, согласно которому граждане России могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации

30 декабря 2016, 13:28       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Заявление фракции "Ата Мекен" об объявлении президенту импичмента есть только в информационном пространстве, самого же факта нет. Об этом на встрече с журналистами сообщил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Исмаилов.
Он отметил, что вообще для объявления вотума недоверия главе государства нужны правовые основания и юридические факты, которые бы свидетельствовали о нарушениях.
"На сегодня никаких оснований даже говорить об импичменте нет, кроме как об использовании этого для политиканства и пугаловки", - сказал он.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум