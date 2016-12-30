Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

30 декабря 2016, 13:28 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Заявление фракции "Ата Мекен" об объявлении президенту импичмента есть только в информационном пространстве, самого же факта нет. Об этом на встрече с журналистами сообщил полномочный представитель президента в Жогорку Кенеше Анарбек Исмаилов.

Он отметил, что вообще для объявления вотума недоверия главе государства нужны правовые основания и юридические факты, которые бы свидетельствовали о нарушениях.

"На сегодня никаких оснований даже говорить об импичменте нет, кроме как об использовании этого для политиканства и пугаловки", - сказал он.