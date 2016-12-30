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Жогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставкуЖогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставкуЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра БишкекаЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра Бишкека

До 9 января ЦИК назначит выборы мэра Бишкека

Источник:
http://24.kg/bishkek_24/42635_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400550-ru.html

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30 декабря 2016, 13:10       Комментарии

Центризбирком назначит выборы мэра Бишкека не позднее десяти календарных дней со дня первой сессии вновь избранного городского кенеша. Так гласит Закон "О статусе столицы".
Новоизбранные депутаты на первое заседание собрались сегодня, 30 декабря. Таким образом, до 9 января ЦИК должен назначить дату выборов. В настоящее время действующий градоначальник Албек Ибраимов работает с приставкой "и.о.". Его избрали 27 февраля 2016 года.
Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра имеют все фракции и коалиции фракций городского кенеша, а также премьер-министр.

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