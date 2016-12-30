Президент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

30 декабря 2016, 13:20 Комментарии

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с торага Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cуда. Стороны обсудили итоги уходящего года и планы на 2017 год.

Отмечено, что 2016-й был важным для Кыргызстана. В стране произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни. Одним из главных стороны назвали референдум.

<ul> <li>На всенародном голосовании граждане поддержали изменения Конституции. Они направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию реформ в различных сферах жизни.</li> </ul> "Уходящий год был во многом непростым для нас. Но страна успешно прошла через важные испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее. Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам многое предстоит сделать. Мы должны работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития Кыргызстана во всех сферах", - отметил Алмазбек Атамбаев.

Президент пожелал главам ветвей власти - а в их лице и депутатам Жогорку Кенеша, членам правительства и судейскому корпусу - новых успехов в созидательной деятельности на благо народа Кыргызстана.