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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоватьсяА.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоватьсяРазговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся – Асель КодурановаРазговоры об отставке правительства Сооронбая Жээнбекова в парламенте не ведутся – Асель Кодуранова

Президент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

Источник:
http://24.kg/vlast/42638_prezi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400547-ru.html

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30 декабря 2016, 13:20       Комментарии

Сегодня президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с торага Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cуда. Стороны обсудили итоги уходящего года и планы на 2017 год.
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