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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловОснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 годуПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

С 7 января россияне смогут месяц находиться в Кыргызстане без регистрации

Источник:
http://24.kg/eaes/42639_s_7_ya...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400546-ru.html

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Президент подписал закон, согласно которому граждане России могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации

30 декабря 2016, 13:22       Комментарии

Граждане России смогут пребывать в Кыргызстане месяц без регистрации с 7 января 2017 года. Президент сегодня подписал закон о ратификации соглашения с РФ о порядке пребывания граждан двух государств на территории друг друга.
Документ приняли 19 июня 2016 года в Санкт-Петербурге. Он предусматривает освобождение граждан обеих стран от обязанности регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в компетентных органах государства въезда в течение 30 дней.
Закон одобрен Жогорку Кенешем 24 ноября.

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