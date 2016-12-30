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В Кыргызстане религиозным деятелям начали преподавать труды Жусупа Баласагына

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42640_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400545-ru.html

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30 декабря 2016, 13:37       Комментарии

Религиозным деятелям (имамам) Кыргызстана начали преподавать труды Жусупа Баласагына. Об этом ИА "24.kg" рассказал председатель Фонда "Ыйман" Нуржигит Кадырбеков.
По его словам, в 2016-м отметили 1000-летие выдающегося интеллектуала эпохи Ренессанса, колоссальный труд которого "Благодатное знание" включает в себя многие вопросы религии, науки, рассуждения о поведении человека, совести и другое. "Это объемное произведение, поэтому религиозным деятелям будут преподаваться только фрагменты, а по итогам они сдадут тесты по пройденному материалу", - сказал Нуржигит Кадырбеков.
"Мы преподаем также труды отечественных поэтов - Арстанбека, Токтогула - в части, где они говорили о совести, о религии", - сказал глава Фонда.

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