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ЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра Бишкека

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400543-ru.html

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30 декабря 2016, 13:08       Комментарии

Центральная избирательная комиссия по выборам и референдуму объявит дату выборов нового мэра города Бишкека не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии БГК. Об этом сообщил депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Рысбай Аматов со ссылкой на закон о статусе столицы.
Поскольку первая сессия БГК проходит 30 декабря, ЦИК должен будет объявить дату выборов мэра до 9 января.
На данный момент и.о. мэра является Албек Ибраимов.
Справочно:
Мэр города Бишкека избирается депутатами Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования на срок созыва Бишкекского городского кенеша. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра имеют все фракции БГК и премьер-министр КР.

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