ЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра Бишкека

30 декабря 2016, 13:08 Комментарии

Центральная избирательная комиссия по выборам и референдуму объявит дату выборов нового мэра города Бишкека не позднее 10 календарных дней со дня первой сессии БГК. Об этом сообщил депутат фракции "Онугуу-Прогресс" Рысбай Аматов со ссылкой на закон о статусе столицы.

Поскольку первая сессия БГК проходит 30 декабря, ЦИК должен будет объявить дату выборов мэра до 9 января.

На данный момент и.о. мэра является Албек Ибраимов.

Справочно:

Мэр города Бишкека избирается депутатами Бишкекского городского кенеша путем тайного голосования на срок созыва Бишкекского городского кенеша. Право на выдвижение кандидатуры на должность мэра имеют все фракции БГК и премьер-министр КР.