Нет ничего страшного в том, что СДПК получила на 8 мандатов меньше в Бишкекском горкенеше, - А.Кодуранова

30 декабря 2016, 13:10 Комментарии

Нет ничего страшного в том, что СДПК получила на 8 мандатов меньше в Бишкекском городском кенеше по сравнению с предыдущим созывом. Об этом сказала депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова (СДПК) 30 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков".

По ее словам, партия получила меньше мандатов не из-за того, что люди перестали ей доверять.

"Наши люди стали больше обращать внимания на политические партии. Раньше гражданам говорили за кого голосовать. Сейчас это волеизъявление народа. Это хороший показатель, когда народ сам избирает, читает, следит, стал более политически информирован", - отметила парламентарий.

Она добавила, что депутаты СДПК даже с таким количеством мандатов смогут принимать важные для города решения. "То, что получили, получили. В этом нет ничего страшного", - сказала А.Кодуранова.

Нынешний состав БГК состоит из 45 депутатов: 13 от СДПК, 12 от "Республики - Ата-Журт", 8 от "Онугуу-Прогресса", 7 от "Мекеним Кыргызстан" и 5 от "Кыргызстана".

В предыдущем созыве БГК мандаты были распределены среди 4 партий: СДПК - 21 мандат, "Республика" - 11 мандатов, "Ата-Мекен" - 7 мандатов, "Замандаш-Современник" - 6 мандатов