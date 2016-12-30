Сегодня нет оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, но есть гипотетическая вероятность, - завотделом Аппарата президента А.Исмаилов

30 декабря 2016, 13:22 Комментарии

Сегодня оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, нет, заявил заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов 30 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков".

По его словам, сейчас информационное пространство пестрит заявлениями о том, что партия "Ата Мекен" намерена инициировать импичмент. Самого факта нет.

Он отметил, что в законодательстве КР случаи объявления импичмента не выходят за рамки стандартов, которые есть в мире.

"Гипотетическая вероятность есть. В Бразилии это казалось невероятным, но импичмент был. Но для этого должны быть четкие юридические основания. На сегодня оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте, нет. Сейчас кроме пугаловок мы ничего не видим", - сказал юрист.