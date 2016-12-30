Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловОснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 годуПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

Сегодня нет оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, но есть гипотетическая вероятность, - завотделом Аппарата президента А.Исмаилов

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400541-ru.html

Похожие новости

Президент Кыргызстана подвел итоги уходящего года со спикером ЖК, премьер-министром и председателем Верховного суда

Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

Президент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

Президент подписал закон, согласно которому граждане России могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации

Оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет, - депутат

30 декабря 2016, 13:22       Комментарии

Сегодня оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, нет, заявил заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов 30 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков".
По его словам, сейчас информационное пространство пестрит заявлениями о том, что партия "Ата Мекен" намерена инициировать импичмент. Самого факта нет.
Он отметил, что в законодательстве КР случаи объявления импичмента не выходят за рамки стандартов, которые есть в мире.
"Гипотетическая вероятность есть. В Бразилии это казалось невероятным, но импичмент был. Но для этого должны быть четкие юридические основания. На сегодня оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте, нет. Сейчас кроме пугаловок мы ничего не видим", - сказал юрист.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум