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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловОснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек ИсмаиловПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 годуПрезидент определил, как работать парламенту, правительству и судам в 2017 году

А.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоваться

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400540-ru.html

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30 декабря 2016, 13:22       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности", сообщает 30 декабря пресс-служба Аппарата президента.
Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.
Целью закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
С этой целью в статью 487(3) вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.
Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят (7 тыс. сомов), на должностных лиц - девяносто (9 тыс. сомов), на юридических лиц - семьсот (70 тыс. сомов) расчетных показателей.
Далее закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.

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