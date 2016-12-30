А.Атамбаев подписал закон, по которому почасовые и посуточные гостиницы в многоквартирных домах будут штрафоваться

30 декабря 2016, 13:22 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности", сообщает 30 декабря пресс-служба Аппарата президента.

Закон принят Жогорку Кенешем 16 ноября 2016 года.

Целью закона является усиление административной ответственности за нецелевое использование жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

С этой целью в статью 487(3) вносится дополнение, предусматривающее административную ответственность за предоставление, передачу, использование жилых помещений в многоквартирном доме в качестве почасовых и посуточных гостиниц.

Данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан - семьдесят (7 тыс. сомов), на должностных лиц - девяносто (9 тыс. сомов), на юридических лиц - семьсот (70 тыс. сомов) расчетных показателей.

Далее закон предусматривает, что органы внутренних дел будут рассматривать дела по указанному административному правонарушению и налагать административные взыскания.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.