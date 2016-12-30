Президент подписал закон, согласно которому граждане России могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации

30 декабря 2016, 13:13 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаевподписал закон КР "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики, подписанного 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург". Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, целью Соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания граждан Кыргызстана на территории России и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики.

Пунктом 113 Плана мероприятий (дорожная карта) по присоединению КР к Единому экономическому пространству, утвержденного Решением Высшего Евразийского Совета от 10 октября 2014 года №75, предусмотрено мероприятие по вопросам урегулирования правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу.

В связи с чем 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург на заседании Петербургского международного экономического форума подписано указанное Соглашение, предусматривающее пребывание граждан КР на территории России, а также граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.