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Президент подписал закон, согласно которому граждане России могут находиться в Кыргызстане 30 дней без регистрации

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400539-ru.html

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Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

С 7 января россияне смогут месяц находиться в Кыргызстане без регистрации

Сегодня нет оснований даже для того, чтобы говорить об импичменте президенту, но есть гипотетическая вероятность, - завотделом Аппарата президента А.Исмаилов

30 декабря 2016, 13:13       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаевподписал закон КР "О ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о порядке пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики, подписанного 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург". Закон принят Жогорку Кенешем 24 ноября 2016 года.
Как сообщает пресс-служба главы государства, целью Соглашения является урегулирование правоотношений в области порядка пребывания граждан Кыргызстана на территории России и граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики.
Пунктом 113 Плана мероприятий (дорожная карта) по присоединению КР к Единому экономическому пространству, утвержденного Решением Высшего Евразийского Совета от 10 октября 2014 года №75, предусмотрено мероприятие по вопросам урегулирования правоотношений в области порядка пребывания иностранных граждан и заключение соответствующего международного договора по данному вопросу.
В связи с чем 19 июня 2015 года в городе Санкт-Петербург на заседании Петербургского международного экономического форума подписано указанное Соглашение, предусматривающее пребывание граждан КР на территории России, а также граждан Российской Федерации на территории Кыргызской Республики без постановки на учет (регистрации) на срок 30 дней.
Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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