Бишкекский горкенеш собрался на первую сессию. Сформирована коалиция

30 декабря 2016, 13:03 Комментарии

Новоизбранный Бишкекский городской кенеш собрался на первую сессию. Сегодня по большей части решались процедурные и внутренние вопросы. Заседание началось с часовым опозданием, так как еще в кулуарах депутаты решили определиться и с лидерами фракций, и с тем, кто войдет в коалицию большинства.

Поэтому на сессии все вопросы решались быстро. В правящий альянс вошли СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан" - всего 30 депутатов. Лидером коалиции большинства избран Алмаз Кененбаев. В оппозиции оказались "Онугуу-Прогресс" и "Мекеним Кыргызстан", меньшинство состоит из 15 народных избранников.