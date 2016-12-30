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Службу оперативного реагирования мэрии Бишкека модернизировали

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352943_sl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400536-ru.html

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30 декабря 2016, 13:06       Комментарии

Мэрия города Бишкек информирует население, что служба оперативного реагирования была модернизирована. Теперь граждане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.
Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на телефоны:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54
С 23 по 29 декабря этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 1067 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 118 обращений.
Большая часть поступивших звонков носила справочный характер, на которые операторы службы ответили по телефону.

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