Службу оперативного реагирования мэрии Бишкека модернизировали

30 декабря 2016, 13:06 Комментарии

Мэрия города Бишкек информирует население, что служба оперативного реагирования была модернизирована. Теперь граждане могут звонить на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру: 0554 -182-185.

Также столичный муниципалитет убедительно просит горожан продолжать информационную поддержку в выявлении нарушителей чистоты и по-прежнему присылать свои обращения и жалобы на телефоны:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54

С 23 по 29 декабря этого года в службу оперативного реагирования "185" от жителей города поступило 1067 жалоб и обращений, из них было зарегистрировано 118 обращений.

Большая часть поступивших звонков носила справочный характер, на которые операторы службы ответили по телефону.