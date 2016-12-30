Атамбаев с главами трех ветвей власти подвел итоги года

30 декабря 2016, 13:07 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подвел итоги года на встрече с главами трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной.

В ходе встречи с торага парламента Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой обсуждались основные итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы руководства страны на предстоящий, 2017 год.

На встрече отметили, что 2016-й был важным и знаменательным для Кыргызстана: произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни.

В уходящем году на всенародном голосовании граждане поддержали изменения в Конституцию, которые направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию важных реформ в различных сферах жизни государства и общества, отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Атамбаев отметил, что 2016-й был во многом непростым, но страна успешно прошла через испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее.

"Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам еще многое предстоит сделать - нужно работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития страны во всех сферах. Надо заложить прочный фундамент для будущего процветания и сделать позитивные тенденции необратимыми", - сказал глава государства.

Президент пожелал главам ветвей власти, а в их лице депутатам Жогорку Кенеша, членам правительства и судейскому корпусу новых успехов в созидательной деятельности на благо народа и страны.