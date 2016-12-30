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Атамбаев с главами трех ветвей власти подвел итоги года

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/politics/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400535-ru.html

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Алмазбек Атамбаев: "Уходящий год был во многом непростым, но страна успешно прошла через важные испытания"

А.Атамбаев встретился со спикером Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cуда

30 декабря 2016, 13:07       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев подвел итоги года на встрече с главами трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной.
В ходе встречи с торага парламента Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой обсуждались основные итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы руководства страны на предстоящий, 2017 год.
На встрече отметили, что 2016-й был важным и знаменательным для Кыргызстана: произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни.
В уходящем году на всенародном голосовании граждане поддержали изменения в Конституцию, которые направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию важных реформ в различных сферах жизни государства и общества, отмечается в сообщении пресс-службы президента.
Атамбаев отметил, что 2016-й был во многом непростым, но страна успешно прошла через испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее.
"Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам еще многое предстоит сделать - нужно работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития страны во всех сферах. Надо заложить прочный фундамент для будущего процветания и сделать позитивные тенденции необратимыми", - сказал глава государства.
Президент пожелал главам ветвей власти, а в их лице депутатам Жогорку Кенеша, членам правительства и судейскому корпусу новых успехов в созидательной деятельности на благо народа и страны.

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