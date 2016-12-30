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Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/society/full/1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400534-ru.html

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ЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра Бишкека

30 декабря 2016, 12:41       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Бишкеке снова выпал снег и сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" всю ночь и с раннего утра проводят работы по очистке тротуаров, прибордюрной части остановочных комплексов и городских дорог от снега, сообщили в мэрии столицы.
Также в штатном режиме с раннего утра по городу Бишкек работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ). Всю ночь предприятие очищало дороги от снежного наката и гололедицы. Для очистки и подсыпки дорог задействовано 19 снегоуборочных машин, 4 трактора (Беларусь) для очистки тротуаров, 20 работников дорожно-эксплуатационного управления, а также 501 дворник столичных районов.
Заявки по уборке наледи в общественных местах мэрия города Бишкек просит горожан отправлять с фотографиями на номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.

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