В Алайском районе милиционеры избили сотрудников ССБ МВД, вызволяя своего коллегу, задержанного за взятку

30 декабря 2016, 12:58 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Алайском районе Ошской области милиционеры местного ОВД избили сотрудников службы собственной безопасности (ССБ) МВД, отбивая у них задержанного следователя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

Следственным отделом Следственного управления Генпрокуратуры КР по Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР, по факту воспрепятствования следствию сотрудниками ОВД Алайского района с причинением телесных повреждений оперативным работникам ССБ МВД КР.

Установлено, что при задержании следователя Алайского РОВД группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15-20 человек во главе с начальником ОУР и начальником ИВС незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя.

"Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района. Однако спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, насильно забрали с собой задержанного следователя", - отметили в МВД.

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении следователя ОВД Алайского района М.М. по факту вымогательства взятки, который был задержан с помеченными денежными купюрами.