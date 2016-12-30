Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет, - депутатОснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет, - депутатВ Кыргызстане строительные специальности стали более популярными среди учащихся профлицеевВ Кыргызстане строительные специальности стали более популярными среди учащихся профлицеев

В Алайском районе милиционеры избили сотрудников ССБ МВД, вызволяя своего коллегу, задержанного за взятку

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400533-ru.html

Похожие новости

Сотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

По делу о продаже мертвечины на Ошском рынке возбуждено уголовное дело в отношении милиционеров – ГП КР

Милиционеры в Алае отбили у ССБ задержанного следователя — ГП

В новогодние праздники общественный порядок будут обеспечивать 1,5 тыс. милиционеров

Продажа мертвечины в Бишкеке — возбудили дела в отношении милиционеров

30 декабря 2016, 12:58       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. В Алайском районе Ошской области милиционеры местного ОВД избили сотрудников службы собственной безопасности (ССБ) МВД, отбивая у них задержанного следователя. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Следственным отделом Следственного управления Генпрокуратуры КР по Ошской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 305 (превышение должностных полномочий), 318 (воспрепятствование производству следствия) и 341 (применение насилия в отношении представителя власти) УК КР, по факту воспрепятствования следствию сотрудниками ОВД Алайского района с причинением телесных повреждений оперативным работникам ССБ МВД КР.
Установлено, что при задержании следователя Алайского РОВД группа сотрудников указанного ОВД в количестве 15-20 человек во главе с начальником ОУР и начальником ИВС незаконно вмешались в ход следственных действий. При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя.
"Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания следственно-оперативная группа была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района. Однако спустя определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия. Применяя физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, насильно забрали с собой задержанного следователя", - отметили в МВД.
В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.
Отметим, что ранее было возбуждено уголовное дело в отношении следователя ОВД Алайского района М.М. по факту вымогательства взятки, который был задержан с помеченными денежными купюрами.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум