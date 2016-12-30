Какие поправки в Конституцию вступят с 1 декабря 2017 года

30 декабря 2016, 12:52 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша на встрече с журналистами рассказали, какие поправки в Конституцию Кыргызстана вступят в силу в 2017 году.

Депутат Асель Кодуранова рассказала, что изменения внесли в 26 статей Конституции. 15 января закон вступит в силу.

По ее словам, только 5 статей Основного закона вступят в силу с 1 декабря 2017 года. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства. Чтобы они вступили в силу, необходимо принять дополнительные законы.

Отсрочка касается:

<ul> <li>70-й статьи Конституции, в которой говорится о процедуре выхода фракций из коалиции большинства.</li> <li>72-й статьи, связанной с совмещением депутатского мандата с должностью вице-премьера-министра. </li> <li>75-й статьи, связанной с распадом коалиции парламентского большинства. Полномочия торага должны быть подтверждены большинством голосов.</li> <li>81-й статьи, которая расширяет полномочия премьер-министра. Он сможет просить президента наложить вето на закон о бюджете. Нынешняя редакция Конституции это запрещает.</li> <li>87-й статьи, касающейся кадровых перестановок. Если в течение 5 дней президент не освобождает чиновника от занимаемой должности, это может сделать премьер-министр.</li> </ul>