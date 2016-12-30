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Согласно новой Конституции отменен срок давности по делам, связанным с "Кумтором"

Источник:
http://24.kg/vlast/42629_sogla...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400531-ru.html

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30 декабря 2016, 12:55       Комментарии

Новая Конституция отменила срок давности для дел, связанных с заключением договора на разработку месторождения Кумтор. Об этом сообщила сегодня на встрече с журналистами депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.
По ее словам, в Основном законе не прописано, кто будет привлечен к ответственности - премьер-министр или кто-то другой. "Не написано, что в отношении определенного лица. Речь о причастных к делу. Ратификация была в 1993 году, с тех пор прошло много лет", - сказала Асель Кодуранова.
Она добавила, что соответствующие органы должны разобраться, есть ли основания привлекать кого-то к ответственности.

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