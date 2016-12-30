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Соцсеть "ВКонтакте" запускает сервис с самоуничтожающимися публикациями

 

Фотографии: 24.kg

Источник:
http://24.kg/tehnoblog/42630_s...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400530-ru.html

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Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

Мобильный оператор О! запускает "Ночной безлимит+"

30 декабря 2016, 13:01       Комментарии

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила новый сервис - "Истории". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
Как отмечается, функция позволяет делиться с подписчиками фотографиями и короткими видео без публикации их на странице. Как сообщили в соцсети, записи можно посмотреть в блоке под новостями в течение суток после их публикации. Затем они автоматически удаляются.
"Вы можете делать фотографии или снимать видеоролики до 12 секунд. Добавьте граффити, стикеры или текст, расскажите о том, что вы делаете сейчас, или поздравьте друзей с наступающими праздниками", - пояснил руководитель мобильных продуктов "ВКонтакте" Михаил Болдов.
Сервис доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.
"Истории" - аналог функции Stories в соцсети Instagram.

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