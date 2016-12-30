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Депутат объяснила, почему СДПК ухудшила позиции на выборах в Бишкекский горкенеш

Источник:
http://24.kg/vlast/42631_deput...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400529-ru.html

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Нет ничего страшного в том, что СДПК получила на 8 мандатов меньше в Бишкекском горкенеше, - А.Кодуранова

ЦИК до 9 января объявит дату выборов нового мэра Бишкека

30 декабря 2016, 13:03       Комментарии

Партия власти СДПК получила на 9 мандатов в Бишкеском городском кенеше меньше, чем на прошлых выборах, но это не плачевно. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова.
По ее словам, интерес к партии не пропал. Люди стали политически более информированными. "Они стали смотреть и на другие партии, а не действовать, как раньше, по указке "голосуй за эту партию", - сказала Асель Кодуранова.
Ей хотелось, чтобы СДПК взяла больше мандатов, но "получила она то, что получила".

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