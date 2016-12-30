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"Кыргызалтын" подарил малоимущим детям из регионов зимнюю одежду"Кыргызалтын" подарил малоимущим детям из регионов зимнюю одеждуСогласно новой Конституции отменен срок давности по делам, связанным с "Кумтором"Согласно новой Конституции отменен срок давности по делам, связанным с "Кумтором"

В Кыргызстане строительные специальности стали более популярными среди учащихся профлицеев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400528-ru.html

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30 декабря 2016, 12:57       Комментарии

В Кыргызстане 15 тыс. 329 человек обучаются в сфере начального профессионального образования. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Министерства образования и науки по итогам коллегии ведомства.
По данным Таалайбека Чолпонкулова, директора Агентства начального и среднего профессионального образования, в стране функционируют 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.
"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", - сообщил Т.Чолпонкулов.
Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23%), далее - легкая промышленность (18%), сельское хозяйство (16%) и пищевая промышленность (15%).

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