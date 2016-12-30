В Кыргызстане строительные специальности стали более популярными среди учащихся профлицеев

30 декабря 2016, 12:57 Комментарии

В Кыргызстане 15 тыс. 329 человек обучаются в сфере начального профессионального образования. Об этом 30 декабря сообщила пресс-служба Министерства образования и науки по итогам коллегии ведомства.

По данным Таалайбека Чолпонкулова, директора Агентства начального и среднего профессионального образования, в стране функционируют 100 лицеев и училищ, которые предоставляют более 80 профессий и специальностей.

"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учреждениях был конкурс по 5-6 человек на место", - сообщил Т.Чолпонкулов.

Наиболее популярными у учащихся стали строительные специальности (23%), далее - легкая промышленность (18%), сельское хозяйство (16%) и пищевая промышленность (15%).