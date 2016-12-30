Онлайн магазин Бишкек
Доллар США: 69.4005 (-0.0158) 
Евро: 72.4992 (+0.0216) 
Золото: 36.87 $/гр (+0.23) 
Серебро: 0.52 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
дождь со снегом 
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Госкомитета недропользования КР объявляет конкурс на закупку консалтинговых услугГоскомитета недропользования КР объявляет конкурс на закупку консалтинговых услугСотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снегаСотрудники "Тазалыка" очищают Бишкек от снега

Юрист Аппарата президента рассказал, какие 5 статей Конституции вступят в силу с 1 декабря 2017 года

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400527-ru.html

Похожие новости

Президент Кыргызстана подвел итоги уходящего года со спикером ЖК, премьер-министром и председателем Верховного суда

С 31 декабря по 2 января кыргызско-китайская граница будет закрыта

Пункты пропуска на кыргызско-китайской границе будут закрыты с 31 декабря по 2 января

В Новом году вступает в силу новая тарифная сетка оценки автотранспорта

Оснований даже говорить об импичменте президенту А.Атамбаеву нет – Анарбек Исмаилов

30 декабря 2016, 12:52       Комментарии

Заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов рассказал, какие статьи новой редакции Конституции вступят в силу с 1 декабря 2017 года.
На встрече с журналистами "Без галстуков" он напомнил, что изменения в 24 статьи Конституции и преамбулу, принятые на референдуме 11 декабря, подписаны президентом Алмазбеком Атамбаевым.
Все изменения, кроме 5 статей, касающихся Жогорку Кенеша и правительства, вступят в силу с 15 января 2017 года.
По его словам, с 1 декабря 2017 года вступят в силу ст.70 Основного закона, которая определяет процедуру выхода фракции из коалиции большинства, ст.72, касающаяся совмещения депутатского мандата с должностью премьер-министра и вице-премьер-министра.
"35 статья связана с распадом коалиции, когда спикер должен сложить с себя полномочия. 81 и 87 статьи касаются правительства. Ст.81 расширяет полномочия премьер-министра, он сможет наложить вето на законы о республиканском бюджете и налогах. 87 статья: кадровые полномочия премьер-министра, касающиеся членов правительства. Премьер при наличии основания может требовать от президента снять члена правительства. Если требование не будет поддержано в течение 5 дней, премьер может сам снять члена правительства", - сказал А.Исмаилов.

Комментарии     Добавить

Ваше имя *

Комментарий *

Код проверки *

Reload Image 

* - Обязательное поле

Внимание!
Будьте осторожны в Ваших высказываниях. Вместе с комментарием сохраняется техническая информация о компьютере.

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум