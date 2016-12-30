Юрист Аппарата президента рассказал, какие 5 статей Конституции вступят в силу с 1 декабря 2017 года

30 декабря 2016, 12:52 Комментарии

Заведующий юридическим отделом Аппарата президента Анарбек Исмаилов рассказал, какие статьи новой редакции Конституции вступят в силу с 1 декабря 2017 года.

На встрече с журналистами "Без галстуков" он напомнил, что изменения в 24 статьи Конституции и преамбулу, принятые на референдуме 11 декабря, подписаны президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Все изменения, кроме 5 статей, касающихся Жогорку Кенеша и правительства, вступят в силу с 15 января 2017 года.

По его словам, с 1 декабря 2017 года вступят в силу ст.70 Основного закона, которая определяет процедуру выхода фракции из коалиции большинства, ст.72, касающаяся совмещения депутатского мандата с должностью премьер-министра и вице-премьер-министра.

"35 статья связана с распадом коалиции, когда спикер должен сложить с себя полномочия. 81 и 87 статьи касаются правительства. Ст.81 расширяет полномочия премьер-министра, он сможет наложить вето на законы о республиканском бюджете и налогах. 87 статья: кадровые полномочия премьер-министра, касающиеся членов правительства. Премьер при наличии основания может требовать от президента снять члена правительства. Если требование не будет поддержано в течение 5 дней, премьер может сам снять члена правительства", - сказал А.Исмаилов.