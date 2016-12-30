Оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет, - депутат

30 декабря 2016, 13:01 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова (СДПК) прокомментировала заявление коллеги Чолпон Джакуповой ("Бир Бол") о том, что парламент должен распасться из-за принятия поправок в Конституцию.

Как сказала А.Кодуранова 30 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков", решение Ч.Джакуповой сдать мандат и сложить с себя полномочия депутата - ее личное дело.

"Но оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет. Парламент будет работать до окончания срока. Какая будет политика дальше, поживем, увидим. Но будем стараться работать", - отметила А.Кодуранова.

Ранее Ч.Джакупова заявила, что 1 января 2017 года сдаст мандат.