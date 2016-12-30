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Оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400526-ru.html

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Жогорку Кенеш не планирует отправлять правительство в отставку

30 декабря 2016, 13:01       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова (СДПК) прокомментировала заявление коллеги Чолпон Джакуповой ("Бир Бол") о том, что парламент должен распасться из-за принятия поправок в Конституцию.
Как сказала А.Кодуранова 30 декабря на встрече с журналистами "Без галстуков", решение Ч.Джакуповой сдать мандат и сложить с себя полномочия депутата - ее личное дело.
"Но оснований для роспуска Жогорку Кенеша на данный момент нет. Парламент будет работать до окончания срока. Какая будет политика дальше, поживем, увидим. Но будем стараться работать", - отметила А.Кодуранова.
Ранее Ч.Джакупова заявила, что 1 января 2017 года сдаст мандат.

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