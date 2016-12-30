Госкомитета недропользования КР объявляет конкурс на закупку консалтинговых услуг

30 декабря 2016, 12:54 Комментарии

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана объявляет конкурс на закупку консалтинговых услуг с целью сопровождения проекта комплексной разработки буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-Куш.

Правительство Кыргызстана намерено провести международный конкурс, с помощью которого предполагает отобрать инвестора или консорциум инвесторов для разработки месторождений Кара-Кече и Мин-Куш и строительства и эксплуатации тепловой электрической станции (ТЭС) и железной дороги Балыкчы–Кочкор –Кара-Кече.

"Данный проект является первым крупным комплексным инфраструктурным проектом в Кыргызской Республике. Консалтинговая компания будет предоставлять правительству необходимую техническую, юридическую и экспертную поддержку при оценке заявок, поступивших в ходе конкурса по Комплексному проекту", – говорится в сообщении.

В частности, в услуги консалтинговой компании входят: разработка условий и порядка проведения конкурса, разработка и сопровождение при заключении концессионного договора и инвестиционного соглашения, привлечение инвесторов и так далее.

"Письма о заинтересованности необходимо направить в адрес ГКПЭН КР до 18.00 часов 31 января 2017 года по адресу город Бишкек, бульвар Эркиндик №2, почтовый индекс 720040. Телефон для получения дополнительной информации: +996 (773) 013 637, +996 (312) 300 593", – проинформировали в Госкомитете.