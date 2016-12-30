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"Кыргызалтын" подарил малоимущим детям из регионов зимнюю одежду

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352941_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400523-ru.html

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30 декабря 2016, 12:58       Комментарии

ОАО "Кыргызалтын" подарил детям из малоимущих семей, детям-инвалидам, детям-сиротам и отличникам учебы из регионов сладости и зимнюю одежду.
Как сообщили в предприятии, новогодние подарки в количестве 1500 штук, а также 21 комплект зимних детских курток и обуви распределили по регионам при участии и поддержке местных администраций, депутатов местных кенешей, директоров школ и представителей "Кыргызалтына".
В Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области в селе Казарман вручили 21 комплект одежды детям из малоимущих семей. По всему району также распределили 221 набор новогодних сладостей детям с ограниченными возможностями здоровья и детям из малоимущих семей. Подарки вручили в торжественной обстановке в школе имени М.Джаныбаева в селе Казарман.
Остальные наборы подарили детям Иссык-Кульской области, в частности в Джети-Огузском районе дети получили 400 новогодних наборов сладостей, в селе Бостери – 24 набора, в Тонском районе – 250, в Балыкчы – 455 и еще 150 наборов были распределены по городу Каракол в детские дома.

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