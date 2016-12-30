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Милиционеры в Алае отбили у ССБ задержанного следователя — ГП

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
http://ru.sputnik.kg/incidents...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400522-ru.html

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В Оше сотрудники ОВД помогли следователю, обвиняемому во взяточничестве, избежать наказания

30 декабря 2016, 12:29       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Милиционеры насильно забрали из здания прокуратуры Алайского района задержанного следователя, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По информации ГП, при задержании следователя Алайского РОВД со взяткой 15-20 сотрудников указанного ОВД во главе с начальниками отдела уголовного розыска и ИВС незаконно вмешались в ход следственных действий.
"При этом с их стороны была активная попытка насильно забрать с собой задержанного следователя. Из-за невозможности проведения следственных действий на месте задержания следственно-оперативная группа Управления собственной безопасности МВД была вынуждена расположиться в здании прокуратуры Алайского района", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
В ГП также отметили, что через определенное время та же группа сотрудников РОВД ворвалась в кабинет, где проводились следственные действия.
"Применив физическое насилие в отношении сотрудников ССБ МВД и понятых, они насильно забрали с собой задержанного следователя", - заявили в ГП.
В МВД пока не прокомментировали этот инцидент.
Прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по статьям 305 "Превышение должностных полномочий", 318 "Воспрепятствование производству следствия" и 341 "Применение насилия в отношении представителя власти" Уголовного кодекса КР.

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