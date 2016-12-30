Путин ратифицировал договор о поставках нефти в КР без таможенных сборов

30 декабря 2016, 12:57 Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Бишкеке 6 июня 2016 года. Документ определяет условия сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из России в Кыргызстан.

Компетентными органами государств являются министерство энергетики РФ и министерство экономики КР. В соответствии с соглашением они до начала каждого календарного года согласовывают объемы и номенклатуру внутреннего потребления в Кыргызстане нефти и нефтепродуктов на следующий год, а также утверждают по ним индикативные балансы с учетом роста кыргызстанской экономики.

В пояснительных документах к законопроекту отмечается, что в отношении товаров, которые поставляются из России в Кыргызстан для внутреннего потребления российская сторона не будет взимать вывозные таможенные пошлины.

При этом запрещается реэкспорт в другие страны этих товаров без взимания вывозных таможенных пошлин. В случае установления фактов нарушения запрета на реэкспорт, стороны и их компетентные органы будут проводить согласительные процедуры.

Если стороны не достигнут договоренностей в течение двух месяцев с даты первого письменного уведомления о выявлении факта реэкспорта, Россия вправе приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов. Споры между сторонами относительно толкования и применения настоящего соглашения разрешаются путем переговоров.