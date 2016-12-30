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Путин ратифицировал договор о поставках нефти в КР без таможенных сборов

Источник:
http://ru.sputnik.kg/economy/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400521-ru.html

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Президент России подписал закон о беспошлинных поставках нефтепродуктов в Кыргызстан

30 декабря 2016, 12:57       Комментарии

БИШКЕК, 30 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соглашение между правительствами двух стран было подписано в Бишкеке 6 июня 2016 года. Документ определяет условия сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из России в Кыргызстан.
Компетентными органами государств являются министерство энергетики РФ и министерство экономики КР. В соответствии с соглашением они до начала каждого календарного года согласовывают объемы и номенклатуру внутреннего потребления в Кыргызстане нефти и нефтепродуктов на следующий год, а также утверждают по ним индикативные балансы с учетом роста кыргызстанской экономики.
В пояснительных документах к законопроекту отмечается, что в отношении товаров, которые поставляются из России в Кыргызстан для внутреннего потребления российская сторона не будет взимать вывозные таможенные пошлины.
При этом запрещается реэкспорт в другие страны этих товаров без взимания вывозных таможенных пошлин. В случае установления фактов нарушения запрета на реэкспорт, стороны и их компетентные органы будут проводить согласительные процедуры.
Если стороны не достигнут договоренностей в течение двух месяцев с даты первого письменного уведомления о выявлении факта реэкспорта, Россия вправе приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов. Споры между сторонами относительно толкования и применения настоящего соглашения разрешаются путем переговоров.

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