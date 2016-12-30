Торага ЖК Ч.Турсунбеков заслушал информацию главы МЧС К.Боронова

30 декабря 2016, 12:24 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял министра чрезвычайных ситуаций Кубатбека Боронова. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

На встрече глава МЧС К.Боронов озвучил информацию о проводимой работе министерства, направленную на предотвращение и устранение последствий зимних природных явлений.

Торага Ч.Турсунбеков обратил внимание на необходимость оперативного разворачивания пунктов обогрева для водителей и организации горячего питания для граждан, заблокированных на участках автодорог в результате обильных снегопадов.