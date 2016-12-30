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А.Атамбаев встретился со спикером Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cудаА.Атамбаев встретился со спикером Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cудаМилиционеры в Алае отбили у ССБ задержанного следователя — ГПМилиционеры в Алае отбили у ССБ задержанного следователя — ГП

По делу о продаже мертвечины на Ошском рынке возбуждено уголовное дело в отношении милиционеров – ГП КР

Источник:
http://kabar.kg/law-and-order/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400518-ru.html

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Прокуратура расследует продажу мяса мертвых животных на Ошском рынке

В новогодние праздники общественный порядок будут обеспечивать 1,5 тыс. милиционеров

Продажа мертвечины в Бишкеке — возбудили дела в отношении милиционеров

30 декабря 2016, 12:30       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Прокуратурой города Бишкек проведена проверка по интернет-публикациям "Продажа мертвечины: замешаны большие люди. Вмешаться просят президента". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.
Проверкой установлено, что 13 декабря т.г. съемочной группой ОТРК в целях проведения журналистского расследования по информации, полученной из анонимных источников о сбыте мяса павших животных, осуществлен выезд на территорию Ошского рынка города Бишкек. В ходе съемки стало известно, что лица по имени "Азат", "Бакыт" и "Чынарбек" занимаются продажей заведомо некачественного мяса. На месте реализации мяса со стороны неизвестных лиц были попытки отнять видеокамеру и спровоцировать драку. Согласно пояснениям журналистов, на Ошском рынке сложилась устойчивая групповая незаконная деятельность реализаторов некачественного мяса, занимающиеся их сбытом владельцам точек быстрого питания и цехов по производству колбасных изделий.
По данному факту 28 декабря 2016 года прокуратурой города Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 166 (мошенничество) и 180 (незаконное предпринимательство) УК КР. Кроме этого, в этот же день возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы УВД Ленинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. Указанные должностные лица вопреки интересам службы, проявляя заинтересованность в неприятии мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов, скрылись с места происшествия.
В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.
Также прокуратурой города Бишкек внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве КР К.Жумаканова об устранении нарушений закона.

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