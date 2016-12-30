Путин подписал закон, ратифицирующий договор о поставках нефти в Кыргызстан

30 декабря 2016, 12:37 Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Кыргызстаном о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение между правительствами РФ и Кыргызстана было подписано в Бишкеке 6 июня 2016 года. Документ определяет условия сотрудничества в сфере поставок нефти и нефтепродуктов из РФ в Кыргызстан.

Компетентными органами государств являются министерство энергетики РФ и министерство экономики Кыргызстана. В соответствии с соглашением они до начала каждого календарного года согласовывают объемы и номенклатуру внутреннего потребления в Кыргызстане нефти и нефтепродуктов на следующий год, а также утверждают по ним индикативные балансы с учетом роста кыргызской экономики.

В пояснительных документах к соответствующему законопроекту также отмечалось, что в отношении товаров, которые поставляются из РФ в Кыргызстан для внутреннего потребления в объемах, утвержденных в индикативных балансах, российская сторона не будет взимать вывозные таможенные пошлины.

Соглашением также запрещается реэкспорт в третьи страны товаров, поставляемых из РФ в Кыргызстан без взимания вывозных таможенных пошлин. В случае установления российской стороной факта нарушения запрета на реэкспорт товаров, поставленных без взимания вывозных таможенных пошлин, стороны и их компетентные органы будут проводить согласительные процедуры.

Если в ходе таких процедур стороны не достигнут договоренностей в течение двух месяцев с даты направления Россией по дипломатическим каналам первого письменного уведомления Кыргызстана о выявлении факта реэкспорта, РФ вправе приостановить беспошлинные поставки нефтепродуктов. Споры между сторонами относительно толкования и применения настоящего соглашения разрешаются путем переговоров.

Источник РИА Новости