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Алмазбек Атамбаев: "Уходящий год был во многом непростым, но страна успешно прошла через важные испытания"

Источник:
http://kabar.kg/politics/full/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400516-ru.html

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30 декабря 2016, 12:39       Комментарии

Бишкек, 30 декабря /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев встретился с Торага Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и Председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
В ходе встречи главы государства с руководителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти были обсуждены основные итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы руководства страны на предстоящий 2017 год.
Было отмечено, что 2016 год был важным и знаменательным годом для Кыргызстана: в стране произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни. В уходящем году на всенародном голосовании граждане поддержали изменения в Конституцию, которые направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию важных реформ в различных сферах жизни государства и общества.
"Уходящий год был во многом непростым для нас, но страна успешно прошла через важные испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее. Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам еще многое предстоит сделать - мы должны работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития Кыргызстана во всех сферах. Надо заложить прочный фундамент для будущего процветания и сделать позитивные тенденции необратимыми", - сказал Алмазбек Атамбаев.
Президент Алмазбек Атамбаев пожелал главам ветвей власти, а в их лице депутатам Жогорку Кенеша, членам Правительства и судейскому корпусу новых успехов в созидательной деятельности на благо народа Кыргызской Республики.

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