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В Кыргызстане молодежь интересуется рабочими профессиями

Источник:
http://24.kg/obschestvo/42623_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400513-ru.html

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В Кыргызстане строительные специальности стали более популярными среди учащихся профлицеев

30 декабря 2016, 12:22       Комментарии

В Кыргызстане 15 тысяч 329 человек обучаются в ПТУ и лицеях. Об этом заявили на коллегии Министерства образования и науки.
Как отметил директор Агентства начального и среднего профессионального образования Таалайбек Чолпонкулов, в республике работают сто лицеев и училищ, где обучают более 80 профессиям и специальностям.
"В последнее время растет интерес к рабочим профессиям. В этом году в некоторых учебных заведениях был конкурс по 5-6 человек на место", - отметил он.

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