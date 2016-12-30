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Шахматист Руслан Съездбеков выиграл еще одну медаль на чемпионате Западной Азии

Источник:
http://24.kg/sport/42627_shahm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400512-ru.html

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30 декабря 2016, 12:22       Комментарии

Кыргызстанец Руслан Съездбеков выиграл еще одну медаль на чемпионате Западной Азии среди юношей по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.
По его данным, турнир закончился 29 декабря в городе Эль-Айне (ОАЭ). Завершали программу состязания по классическим шахматам. В возрастной группе до восьми лет наш Чынгыз Султай в девяти турах набрал шесть очков и занял четвертое место. В категории до 14 лет Руслан Съездбеков стал третьим, набрав семь очков. Обладателям "золота" и "серебра", набравшим столько же, он уступил лишь по дополнительным показателям.
Напомним, ранее в рамках чемпионата западной Азии Съездбеков выиграл два "золота" - на турнирах по быстрым шахматам и блицу. Таким образом, он завоевал медали во всех дисциплинах, где участвовал.

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