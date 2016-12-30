А.Атамбаев встретился со спикером Жогорку Кенеша, премьер-министром и председателем Верховного cуда

30 декабря 2016, 12:34 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 30 декабря встретился со спикером Жогорку Кенеша Чыныбаем Турсунбековым, премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и председателем Верховного суда Айнаш Токбаевой. Об этом сообщила пресс-служба президента.

В ходе встречи были обсуждены основные итоги уходящего года и приоритеты дальнейшей работы руководства страны на предстоящий 2017 год.

Было отмечено, что 2016 год был важным и знаменательным годом для Кыргызстана: в стране произошли значимые события в экономике, политике и культурной жизни. В уходящем году на всенародном голосовании граждане поддержали изменения в Конституцию, которые направлены на укрепление государственности и независимости Кыргызстана, устранение имеющихся угроз и эффективную реализацию важных реформ в различных сферах жизни государства и общества.

"Уходящий год был во многом непростым для нас, но страна успешно прошла через важные испытания, сохранив политическую стабильность, и с уверенностью смотрит в будущее. Мы идем в правильном направлении, Кыргызстан становится крепче и стабильнее. Но нам еще многое предстоит сделать - мы должны работать еще больше и усерднее, чтобы закрепить принципы дальнейшего устойчивого развития Кыргызстана во всех сферах. Надо заложить прочный фундамент для будущего процветания и сделать позитивные тенденции необратимыми", - сказал А.Атамбаев.

Президент пожелал главам ветвей власти, а в их лице депутатам Жогорку Кенеша, членам правительства и судейскому корпусу новых успехов в созидательной деятельности на благо народа Кыргызской Республики.