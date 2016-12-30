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Прокуратура расследует продажу мяса мертвых животных на Ошском рынке

Источник:
http://knews.kg/2016/12/prokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400509-ru.html

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30 декабря 2016, 12:28       Комментарии

Прокуратура Бишкека проверила информацию о продаже мертвечины на Ошском рынке. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа КР.
По данному факту 28 декабря прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "незаконное предпринимательство" УК КР.
"В этот же день возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы УВД Ленинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностным положением" УК КР. Данные лица не приняли никаких мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов", – говорится в сообщении.
В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.
"Прокуратурой Бишкека внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова об устранении нарушений закона", – отметили в Генпрокуратуре.
Напомним, 13 декабря текущего года, съемочной группой ОТРК в целях проведения журналистского расследования по информации, полученной из анонимных источников о сбыте мяса павших животных, осуществлен выезд на территорию Ошского рынка города Бишкек. В ходе съемки стало известно, что лица по имени Азат, Бакыт и Чынарбек занимаются продажей заведомо некачественного мяса. Согласно пояснениям журналистов некачественное мясо поступало в точки быстрого питания и цеха по производству колбасных изделий.

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