Прокуратура расследует продажу мяса мертвых животных на Ошском рынке

30 декабря 2016, 12:28 Комментарии

Прокуратура Бишкека проверила информацию о продаже мертвечины на Ошском рынке. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа КР.

По данному факту 28 декабря прокуратурой Бишкека возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями "мошенничество" и "незаконное предпринимательство" УК КР.

"В этот же день возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц следственно-оперативной группы УВД Ленинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "злоупотребление должностным положением" УК КР. Данные лица не приняли никаких мер по пресечению незаконной торговли, несмотря на неоднократные требования журналистов", – говорится в сообщении.

В настоящее время по данным уголовным делам ведется следствие.

"Прокуратурой Бишкека внесено представление на имя директора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова об устранении нарушений закона", – отметили в Генпрокуратуре.

Напомним, 13 декабря текущего года, съемочной группой ОТРК в целях проведения журналистского расследования по информации, полученной из анонимных источников о сбыте мяса павших животных, осуществлен выезд на территорию Ошского рынка города Бишкек. В ходе съемки стало известно, что лица по имени Азат, Бакыт и Чынарбек занимаются продажей заведомо некачественного мяса. Согласно пояснениям журналистов некачественное мясо поступало в точки быстрого питания и цеха по производству колбасных изделий.