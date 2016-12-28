"ВЫДОХные" после Нового года. Как привести себя в порядок после праздника

30 декабря 2016, 12:23 Комментарии

Минсоцтруда распорядилось: гулянья не затягивать - 4-го на работу. У некоторых к этой дате веселье набирает все большие обороты или уже в полном разгаре.

После обильных гуляний есть вероятность оказаться в положении героини фильма "Убить Билла" - заставлять себя пошевелить большим пальцем. В интернете можно найти множество рецептов от похмелья, мы отобрали топ из них.

Придерживаться прописной истины "алкоголь - это вред и не стоит принимать его вовсе" не у всех и не всегда получается. Если Новый год празднуется в большой компании, то "откреститься" от выпивки намного сложнее. В ход идет тяжелая аргументированная логика : "Ты только для запаха", "От шампанского ничего не будет" и другие "доброжелательные" убеждения могут подкосить и принципиального человека. И если вы всё-таки начали пить, главное - знать свою меру.

Риски

Употребление алкоголя - это не только удар по печени, но и риск опростоволоситься перед окружающими. В нетрезвом состоянии можно наворотить таких дел, что наутро будет стыдно и неловко. Не стоит забывать о доступности мобильных камер, интернета и социальных сетей. О вашем проступке в считанные секунды узнают тысячи, а то и больше человек. Примеров на том же YouTube предостаточно. И если вы не хотите стать героем очередной подборки в духе Epic fails, то вам лучше держать себя в руках и хоть как-то контролировать.

Другая сторона "алкогольной медали" - травмы, увечья и т.д. Падения, удары, ушибы, драки, потеря равновесия - опасности, которые подстерегают любого изрядно поддатого человека. Алкоголь действует как анальгетик, и в момент получения той или иной травмы вы можете ее просто не заметить, а после и вовсе забыть об инциденте. Но спустя время хмель из головы выветрится, и будьте уверены, у вас появится много вопросов.

Важным фактором является и выбор алкоголя. Не стоит экономить и покупать "паленый продукт". Так вы рискуете не только отравиться, но и отпраздновать последний Новый год. Покупать лучше проверенные бренды изделий.

Как отойти

Похмелье - одно из самых распространенных состояний утром (ну или, может быть, в обед) 1 января. Тяжесть, головная боль, тремор - это лишь небольшой список того, что ощущает человек, который малость перебрал.

Похмельный синдром сопровождается такими симптомами, как тошнота, рвота, головная боль, нередко мигрень, тремор, скачки давления, расстройство желудка, учащенное сердцебиение, нарушение координации движения, человек может потеть, его бросает то в жар, то в холод. В более тяжелых случаях с похмелья наблюдается нарушение ритма сердца (аритмия, тахикардия, брадикардия), головокружение, судороги.

Для борьбы с этим состоянием существует множество методов - как медикаментозных, так и народных. Чего точно не стоит делать, так это похмеляться, ведь распитие под лозунгом "Здоровья для!" может перерасти в запой.

Узнать, как лучше бороться с похмельем, мы решили у кандидата медицинских наук Эмиля Камчибекова:

"В очень тяжёлых ситуациях, а бывает и такое, лучше всего, конечно, помощь профессионального нарколога – это гарантированное решение проблемы. Ну а во всех остальных случаях, как правило, достаточно и народного самолечения, проверенного веками – знаменитого огуречного или капустного рассола, кваса. Также весьма эффективны любые фруктовые соки, арбуз, хорошо поможет толстый ломтик лимона и 2-3 ложки меда на большую чашку горячего чая. Так как при передозировке алкоголя резко нарушается работа желудка и кишечника, то понятно, что самое подходящее – это жидкая пища: горячие, острые супы, щи, борщ.

Контрастный душ в течение 5- 7 минут однозначно улучшит ваше состояние и поможет быстро прийти в себя. Людям со здоровым сердцем я бы посоветовал русскую баньку, обязательно с веником, где теряемую с потом жидкость лучше восстанавливать большим количеством некрепкого чая с лимоном и сахаром или с каким-либо вареньем, например, черной смородиной, малиной, облепихой".

Что касается "опохмелиться", то врач заметил, что слишком велика вероятность переборщить с лечением и уйти в запой. Но если очень сильно хочется Эмиль Камчибеков советует следующее:

"Из расчёта 0,5 мл холодной водки на 1 кг веса запить горячим жирным бульоном со специями. Через 15-20 минут повторить, но уже 0,7-0,8 мл холодной водки на 1 кг веса (то есть первый раз около 35 мл, а во второй – 50). И все! Стоп!!! Иначе завтра придётся опохмеляться вновь, что есть классический вариант развития запоя. Так в него и уходят. Человеку стало вроде хорошо, но ему хочется, чтобы стало ещё лучше, и далеко не все в силах сдержать себя.

Но всё-таки, самое главное, это знание меры, ведь если не перепить вечером, то утром будет гораздо проще.