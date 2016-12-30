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MegaCom презентовал эксклюзивный календарь на 2017 год

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/352940_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-400506-ru.html

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MegaCom презентовал эксклюзивный календарь на 2017 год

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30 декабря 2016, 12:27       Комментарии

В преддверии нового, 2017 года компания MegaCom приготовила особые подарки своим клиентам и партнёрам в виде оригинальных календарей на будущий год. Главной темой нового календаря стал шырдак, внесенный в Список нематериального наследия ЮНЕСКО – одно из самых сложных по своей технике приготовления изделий из войлока. Отметим, что в основу концепции этого календаря легла идея поддержки мобильным оператором национальных ценностей.
Каждая страница нового календаря MegaCom – это неповторимый, уникальный шырдак, каждый узор и орнамент которого наполнен особым смыслом. К примеру, окантовочные поля шырдака, белые и черные треугольники, олицетворяют горы. Считается, что сочетание красного и белого цветов символизирует продолжение рода, в то время как синий и красный образуют союз озера Иссык-Куль и живописных гор Ала-Тоо.
Новый эксклюзивный календарь "согреет" теплом и порадует глаз самобытными национальными узорами уникальных шырдаков. 12 ярких страниц отлично будут смотреться в современном интерьере. Новогодние открытки с добрыми пожеланиями продолжили концепцию дизайна календаря с изображением войлочной мега-ёлочки.
Отметим, автором шырдаков, использованных для календаря, является Зымраткан Сакеналиева из села Ат-Башы Нарынской области, которая на протяжении 20 лет занимается этим ремеслом. Сегодня в её команде трудится около 60 рукодельниц. Работы Сакеналиевой получили сертификат ЮНЕСКО о включении номинации "Искусство изготовления кыргызских традиционных ковров – ала кийиз и шырдак" в Список срочной охраны по нематериальному культурному наследию. Её работы получают высокую оценку на многих местных и международных выставках, конкурсах.
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